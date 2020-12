Serie A, altro esonero in arrivo: fatale o quasi l’ultima sconfitta. Sono ore caldissime nel club e i tifosi invocano subito a una rivoluzione immediata.

Nuovo tonfo tremendo in casa Torino: l’ultimo, altrettanto clamoroso, è giunto proprio ieri con un sorprendente 3-2 dell’Udinese in terra granata. Doveva essere la gara della rinascita, il perfetto trampolino di lancio contro un avversario alla portata per rimettere le cose a posto. E invece si è rivelato un nuovo terribile fallimento, il che lascia la squadra di Urbano Cairo penultima in classifica ad appena sei punti a -3 dalla zona salvezza.

Giampaolo verso l’esonero

Una situazione che mette Marco Giampaolo sempre più a rischio esonero, con la tifoseria che già insorge contro il tecnico abruzzese. Nel mirino ci sono soprattutto i gol incassati dalla formazione dell’ex tecnico del Milan: ben 29, il che la rende la compagine più bucata dell’intera Serie A. Anche più delle neopromosse Crotone (26), Spezia (23) e Benevento (22). Ma tornano alla mente anche rimonte sconcertanti come quella recente nel derby o quelle ancor più sconcertanti contro Lazio e Sassuolo. Dunque il problema è duplice, tattico e mentale.

Così ora sono ore caldissime in casa Torino. Tuttavia, secondo quanto si apprende, potrebbe esserci ancora un’ultimissima chance per l’allenatore. E anche doppia in realtà, considerando il turno infrasettimanale. Così Giampaolo avrebbe gli ultimi 180 minuti per evitare il peggio: prima il match all’Olimpico contro la Roma di giovedì prossimo, poi soprattutto lo scontro diretto contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic di domenica prossima nel lunch match. Nel frattempo ci sono già due nomi all’orizzonte per prendere il suo posto: Davide Nicola e Leonardo Semplici.