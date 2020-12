Intervistato a L’Aria di domenica, il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato di governo e di possibili rimpasti

L’attuale quadro politico italiano continua ad essere al centro di diverse discussioni, animate da possibili voci su rimpasti e cambiamenti al vertice. A tal proposito è intervenuto poco fa il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato a L’aria di domenica. “Governo? Una cosa è certa: non ci voglio andare con Conte, con Renzi, con il M5S o con il PD. Ho già messaggiato Conte dicendogli solo che noi siamo a disposizione“ le sue parole.

“Noi siamo molto preoccupati, soprattutto sul tema riapertura delle scuole. Non vogliamo che il 7 gennaio si torni ad avere i problemi visti a settembre. Il premier mi ha risposto ‘iniziamo a vederci, troverò una soluzione’ ” ha continuato Salvini durante l’intervista: “Al momento c’è un governo in carica, ma riesce a risolvere i problemi? Evidentemente no“.

Salvini sul Governo: “Ha bisogno di mettersi in riga, o si faccia da parte”

È un Matteo Salvini senza troppi peli sulla lingua quello intervistato a L’aria di domenica. Sul tema Governo e possibili rimpasti, il leader della Lega è stato piuttosto chiaro e critico. “Chi è al vertice deve mettersi in riga, altrimenti si faccia da parte. Votare a San Valentino? Non si può, nel pieno della vaccinazione. Ma credo che prima si vota e meglio è” ha continuato: “Perché non un governo di centrodestra per qualche mese? In Parlamento sono tutti stufi di promesse non mantenute“.

Su un possibile Conte-ter, poi, Salvini non ha fatto troppi giri di parole. “Direi di no. Io non voglio andare al governo né con Conte né con Renzi, ci vado con tutto il centrodestra. Voglio risolvere i problemi delle famiglie italiane, dialogando col premier ma sperando che poi si cambi il governo” ha concluso.