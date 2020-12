Niger attacco terroristico ha colpito e ucciso tante persone, un improvviso atto di terrore avvenuto durante le elezioni regionali.

Continua ad essere incredibilmente tesa la situazione nel Niger, con dei gruppi estremisti che non si fermano, anzi. Sfruttando la pandemia globale e le insicurezze politiche del momento, dei gruppi di estremisti continuano a terrorizzare la popolazione e i locali con manovre volte a creare la paura nei cuori delle persone. In particolare sono alcuni gruppi jihadisti che non lasciano in pace gli abitanti, continuando a vessarli e a gettare il panico nella popolazione del luogo. E ieri sera è successo qualcosa di veramente molto pesante, che certamente segnerà una profonda cicatrice nella storia del Paese, che continua ad essere interessato da fenomeni di questo tipo. Infatti nella parte sud-orientale del Paese, al confine con la Nigeria, in questi giorni si stanno svolgendo le elezioni comunali. Sono tanti i candidati e coloro che sperano di poter vincere le elezioni, che ovviamente assicurano una posizione importante all’interno del Paese.

Niger, attacco terroristico uccide 27 persone durante le elezioni regionali

Durante una del giornate in cui le persone votavano, ovvero ieri, un gruppo estremista jihadista ha deciso di attaccate delle persone. Il fatto si è consumato nel villaggio Toumor, nella regione di Diffa.

Una zona molto vicina alla Nigeria, con cui confina. Il gruppo in questione è quello di Boko Haram, che ha sulle sue mani già tantissimo sangue. Secondo le fonti ufficiali, riporta Ansa, sono almeno 27 i morti ufficialmente riconosciuti, ma si attendono degli aggiornamenti.