Meteo, ultime piogge in Italia: si avvicina il ritorno dell’alta pressione

In evoluzione il meteo sulla penisola, con le ultime piogge che cadranno durante questa domenica. Dalla prossima settimana tornerà l’alta pressione.

Ultimi temporali sulla nostra penisola durante questa domenica. Infatti il meteo dell’ultimo giorno della settimana sarà caratterizzato da residue piogge sull’Italia prima del ritorno dell’alta pressione. Questi temporali colpiranno specialmente il Sud Italia, con vaste precipitazioni su Calabria e Sicilia. Residue precipitazioni anche su parte della Campania e sulla Puglia.

Altrove invece troveremo ampi miglioramenti. Infatti sia al Nord che al Centro Italia, a differenza delle regioni meridionali, avremo cieli sereni e sole diffuso su gran parte della penisola. Ma la situazione è in continuo miglioramento, specialmente per quanto riguarda le regioni meridionali. Infatti qui potremo avere anche temporali di forte intensità, ma in serata si vedranno ampi miglioramenti, in vista della nuova settimana che promette il ritorno dell’alta pressione.

Sulla penisola, durante questa domenica, soffieranno forti venti di Tramontana, al Nord e su parte del Centro, che permetteranno al clima di irrigidirsi. Inoltre sulle regioni tirreniche avremo intense raffiche di Maestrale che coinvolgeranno anche la Sardegna. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante la giornata odierana sulla penisola.

Meteo, ultime piogge al Sud: ampi miglioramenti tra Nord e Centro

Durante questa domenica il meteo vedrà l’arrivo delle ultime piogge che colpiranno il Sud Italia. Dopo settimane rigide infatti il tempo migliorerà specialmente tra Centro e Nord. Sulla penisola, infatti, sta per tornare l’alta pressione. Infatti insieme all’addio delle perturbazioni avremo anche un aumento delle temperature sulle diverse zone della penisola. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia torna l’alta pressione, con il sole che illuminerà gran parte del settore. Infatti su colli e monti avremo una giornata dal clima sereno, dove il sole la farà da protagonista. Situazione differente invece sulla Pianura Padana, dove il meteo sarà influenzato dalle nebbie che ridurranno la visibilità. Le temperature saranno in rialzo, con massime dagli 8 ai 12 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ancora residue piogge sull’Abruzzo. Altrove migliora, con ampie schiarite sulle Marche e con il bel tempo che porterà sole sulle regioni tirreniche, come Lazio e Toscana. Le temperature risulteranno in lieve aumento, con il ciclone che abbandonerà la penisola, e massime che andranno dai 10 ai 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo piogge sparse che caratterizzeranno il meteo sul setttore. Infatti cadranno piogge durante l’arco della giornata su Molise, alta Puglia, Calabria e nord della Sicilia. La situazione sarà in graduale miglioramento durante l’arco della giornata, fino ad arrivare ad una certa stabilità durante le ore serali. Le temperature saranno in diminuzione, con massime tra i 12 ed i 15 gradi.