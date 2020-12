Mara Venier, arriva la confessione in diretta: “Ho rischiato di morire”

Mara Venier, arriva la confessione in diretta: ecco quanto ammesso in queste ore dalla conduttrice e attrice televisiva.

Mara Venier finisce ancora una volta sotto i riflettori. La nota conduttrice televisiva, infatti, si è resa protagonista di un racconto molto toccante nel corso della puntata odierna di ‘Domenica In‘. Proprio durante la diretta, la Venier ha accolto in studio la sua amica e collega Gabriella Carlucci, che ha fatto il suo ritorno in televisione dopo tanto tempo. E la padrona di casa ha raccontato un aneddoto di diversi anni fa che ha visto protagoniste proprio le due bellissime donne.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Barbara D’Urso ha mentito: smascherata in diretta tv da ‘Striscia la Notizia’

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Elisabetta Gregoraci lo svela a tutti subito dopo l’uscita dal GF Vip – VIDEO

Mara Venier, arriva la confessione in diretta: le sue parole

Ecco le parole di Mara Venier: “Io e te eravamo solite viaggiare insieme la notte in macchina. Ricordo benissimo che una volta ti sei addormentata improvvisamente proprio mentre eri alla guida, ma io me ne sono subito accorta e ti ho svegliato evitando di andare a finire contro un albero“. Parole che hanno letteralmente scosso le persone presenti in studio e i telespettatori che seguono il programma su Rai 1.