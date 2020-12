Grande Fratello Vip, durante una serata di festa una concorrente si è allontanata dagli altri in preda a un profondo malessere.

Doveva essere una serata di festa per i concorrenti del Grande Fratello Vip, ma evidentemente non è stato così per tutti. È accaduto infatti che a un certo punto della serata, uno degli inquilini di casa abbia deciso di allontanarsi dagli altri in preda a una tristezza che è presto sfociata in un vero e proprio. Chi nella casa ha avuto questo crollo emotivo così improvviso? Si tratta della bellissima influencer Giulia Salemi, che molte ore dopo confiderà a Pierpaolo Pretelli nel cuore della notte i motivi del suo umore e della sua angoscia.

Grande Fratello Vip, l’incredibile confessione di Giulia Salemi

E l’intesa tra i due sembra decisamente speciale, considerato che a un certo punto la Salemi gli dice che “Tu mi capisci al volo, non c’è niente da fare. Subito ti sei accorto che qualcosa non andava”. La Salemi ha poi continuato spiegando che la rattristava il fatto che fuori dalla casa tutti avessero degli affetti cari pronti a raccoglierli dopo la fine del reality. Per lei invece, nonostante i migliaia di seguaci che può vantare sui social, non è affatto così. La giovane influencer dunque, avverte un’insospettabile solitudine, che sembra però accomunarla a pretelli. E lo stesso ragazzo infatti a spiegargli in seguito che anche lui ha lo stesso problema.

Ma non solo, c’è anche spazio per un ulteriore confessione da parte del modello: “La sera sono sempre solo, avevo prospettato una famiglia con lei (Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo) e invece… Questa cosa della famiglia non sono ancora riuscito a superarla”.