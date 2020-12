Genoa-Juventus finisce 1-3. Ecco gli highlights video, i voti e il tabellino della gara che si è appena conclusa.

Si è da pochissimo concluso il match tra Genoa e Juventus. La gara, che era molto attesa, è da pochissimi secondi finita. Il triplice fischio ormai ha smesso di echeggiare nello stadio Luigi Ferraris di Genoa. Uno stadio inevitabilmente vuoto, date le decisioni governative in materia di Covid-19.

La gara è stata fin da subito piuttosto nervosa, con le due squadre che spesso si sono fronteggiate a viso aperto, senza esclusioni di colpi. La squadra di casa ha resistito bene per tutto il primo tempo, mettendo anche in difficoltà gli ospiti in diverse occasioni. Nella ripresa però le cose sono cambiate, con le due squadra che si sono allungate e hanno attaccato con tanta continuità.

A sbloccare il risultato è stato Paolo Dybala, che come al solito ha messo la firma con la sua immensa classe, portando avanti la sua squadra grazie al mancino fatato.

A rispondergli è stato l’ex bianconero Sturaro, che battendo tutti in area ha battuto Szczesny con precisione e potenza, portando il risultato in parità.

Al 75′ un fallo sciocco della difesa di cara concede un calcio di rigole pensatissimo per la Juventus, dagli 11 metri non sbaglia il solito CR7. All’88’ la cosa si ripete, con una doppietta del numero 7 su rigore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Cagliari-Inter 1-3: highlights, voti e tabellino finale

Genoa-Juventus 1-3: highlights, voti e tabellino della gara

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Serie A, nuovo esonero in arrivo: salta un’altra panchina

GENOA (4-4-2): Perin 6; Goldaniga 5.5, Bani 6, Masiello 6, Lu. Pellegrini 6.5; Lerager 6, Radovanovic 5.5, Rovella 6, Sturaro 7 dal (dal 66′ Behrami 6); Pjaca 6, Scamacca 5.5 (Dal 66′ Destro 5.5). All. Maran

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 6, De Ligt 6, Bonucci 6, Alex Sandro 5.5; McKennie 6.5, Bentancur 6, Rabiot 5.5, Chiesa 6; Dybala 7, Cristiano Ronaldo 8 (dal 68′ Morata 6). All. Pirlo

GOL: Dybala 57′, Sturaro 61′, Ronaldo (R) 76′ e 89′

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS VIDEO DEL MATCH

Ammoniti: Rabiot, Goldaniga, McKennie