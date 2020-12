Cresce l’attesa per l’evento di Natale di Fortnite. Un trailer leakato svela alcune delle principali novità in arrivo

Il battle royale numero uno al mondo rimane Fortnite. Dal suo lancio, Epic Games ha visto registrare numeri impressionati, con milioni di utenti da tutto il globo pronti a darsi battaglia per uccidere tutti e conquistare la vittoria reale. Nonostante il titolo abbia ormai raggiunto i 3 anni, le novità continuano ad arrivare costantemente: è proprio questo il principale punto di forza del videogame.

Come ormai da tradizione, anche per questo 2020 è atteso l’evento di Natale. Porterà con sé alcune modifiche non da poco, anche se la software house non ha ancora annunciato nulla di ufficiale. I leaker sono riusciti però a metter mano su un video che contiene alcune anticipazioni molto interessanti sull’evento che sarà. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i contenuti che potrebbero essere rilasciati.

Fortnite, evento di Natale: cosa bisogna aspettarsi

Come ormai di consueto, sono tante le novità attese su Fortnite per l’evento di Natale. Innanzitutto, dal trailer leakato pare ci sarà una nuova modalità a tempo con tutte le armi leggendarie. Verrà poi aggiunta la skin Snowmando, già mostrata in un leak i giorni scorsi e che dovrebbe essere regalata da Epic Games a tutti gli utenti che si connetteranno al videogame nei giorni di Natale. Ovviamente cambierà anche la mappa, che verrà ricoperta di neve in ogni suo angolo.

Attese anche due importanti collaborazioni, annunciate al grande pubblico nel corso dei The Game Awards. La prima è con Halo, grazie alla quale arriverà nello shop la skin di Master Chief. La seconda prevede invece alcuni contenuti esclusivi della serie tv The Walking Dead. Ci si aspettano le skin di personaggi storici come Daryl Dixon e Michonne, in arrivo dal 16 dicembre. Qui sotto potete trovare il video leakato con alcune anticipazioni di Natale.