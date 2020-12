F1 Gp di Abu Dhabi, streaming gratis: dove vedere la gara in diretta

Ultimo appuntamento stagionale per la F1, di scena come di consueto ad Abu Dhabi. Andiamo a vedere dove seguire il Gp in diretta streaming gratis.

Diciassettesimo ed ultimo Gran Premio della stagione F1 di scena, come di consueto, ad Abu Dhabi. Un gran premio che nonostante il campionato assegnato già a Lewis Hamilton, offrirà tantissime emozioni, come ad esempio l’ultima gara con la Ferrari di Sebastian Vettel. Una stagione che finalmente finisce per la Ferrari, che vedra Charles Leclerc partire dalla dodicesima posizione ed il tedesco dalla 13esima piazza.

A sorpresa la pole position la conquista la Red Bull di Max Verstappen, seguito dal finlandese Valtteri Bottas. Terzo solamente Lewis Hamilton, rientrato dopo la sosta forzata dal Covid e fisicamente non è al 100%. Sorprendente qualifica per la McLaren di Lando Norris, autore del quarto miglior tempo, seguito da Alex Albon in Redbull e dalla seconda McLaren di Carlos Sainz Jr.

Ottima settimo tempo per Daniil Kvyat (Alpha Tauri), seguito dalla Racing Point di Lance Stroll. Completano la Top 10, Pierre Gasly in Alpha Tauri ed Esteban Ocon in Renault. Andiamo quindi a vedere dove seguire in streaming gratis l’ultimo appuntamento della F1 con il gran premio di Abu Dhabi.

F1 Gp di Abu Dhabi, streaming gratis: Sky o Tv8?

STARTING GRID: ABU DHABI 🚦 Here's how they will line up on Sunday for our final Grand Prix of 2020 @Max33Verstappen is the fourth different pole sitter in the last four races 👀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/OsVOtNQxLf — Formula 1 (@F1) December 12, 2020

Alle 14:10 partirà l’ultimo gran premio della stagione di scena ad Abu Dhabi, per il classico appuntamento finale con il GP degli Emirati Arabi, andiamo a vedere dove seguirlo in streaming gratis ed in diretta TV. Come sempre la Formula 1 è in esclusiva su Sky Sport, che la trasmetterà sul canale dedicato Sky Sport Formula 1. Ma per l’ultimo gp stagionale la gara sarà offerta anche in chiaro su Tv8 ed in streaming gratis sul sito del canale del DTT.

Per tutti gli appassionati abbonati a Sky sarà possibile seguire la gara anche su Sky Go, servizio streaming della pay-tv. Il servizio è disponibile per tutti i device mobili: laptop, smartphone e tablet. Per accedere basterà inserire le proprie credenziali e selezionare il canale dedicato.

Inoltre anche quest anno Sky offrirà la Formula 1 anche sulla piattaforma Now Tv, solitamente dedicata alle serie televisive. Tutti i nuovi clienti della piattaforma potranno usufruire di un mese di prova gratuito. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno il servizio streaming a 9,99€ al mese. Per usufruire del servizio basterà una connessione internet, visto che la piattaforma è disponibile per tutti i device mobili.