Elettra Lamborghini, le due sorelle gemelle: che millenials! – FOTO

La famiglia Lamborghini è molto numerosa ed Elettra ha 3 sorelle ed un fratello: due di loro sono gemelle e millenials

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝘧𝘭𝘢𝘮𝘪𝘯𝘪𝘢 𝘭𝘢𝘮𝘣𝘰𝘳𝘨𝘩𝘪𝘯𝘪 (@baby.flam)

Elettra Lamborghini gode della compagnia di tre sorelle ed un fratello: Ferruccio e Ginevra più grandi e Flaminia e Lucrezia, gemelle, più piccole. Tonino e Luisa, genitori di 5 splendidi figli, provano sempre a tenere la famiglia unita, nonostante ognuno di loro abbia intrapreso la propria strada. Ferruccio lavora con papà Tonino, Ginevra si è dedicata alla musica, così come Elettra e le due gemelle più piccole studiano.

Al matrimonio la famiglia si è riunita, o quasi: dissapori con Ginevra hanno fatto sì che lei non venisse, ma non è chiaro se Elettra le abbia mandato l’invito o meno. Flaminia e Lucrezia, invece, le hanno fatto da testimone in abito turchese.

Elettra Lamborghini, le gemelle millenials: Flaminia e Lucrezia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑒𝑧𝑖𝑎 𝐿𝑎𝑚𝑏𝑜𝑟𝑔𝘩𝑖𝑛𝑖 (@foblvcy)

Non tutti sanno che Elettra Lamborghini ha due sorelle che sono gemelle, Lucrezia e Flaminia nate nel 1999. Le due hanno fatto le damigelle alla sorella nel matrimonio con Afrojack a cui l’altra sorella Ginevra non ha preso parte. Le gemelle non si espongono molto, ma tutto ciò che sappiamo proviene dai loro profili Instagram.

Flaminia è fidanzata con Samuel Samaritani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝘧𝘭𝘢𝘮𝘪𝘯𝘪𝘢 𝘭𝘢𝘮𝘣𝘰𝘳𝘨𝘩𝘪𝘯𝘪 (@baby.flam)

Lucrezia, invece, studentessa dell’Università di Bologna, è fidanzata con Alton.