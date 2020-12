Donna travolta e uccisa da un suv a Pavia: caccia al responsabile

Donna travolta e uccisa da un suv: dinamica choc ieri sera a Pavia. La donna, di rientro a casa e sbalzata in area dal mezzo, non è stata nemmeno soccorsa. E ora è caccia al pirata della strada.

Dramma terribile ieri sera a Pavia: una donna di 68 anni è stata travolta ed uccisa da un un Suv giunto ad alta velocità in una zona non troppo lontano dal centro città. Ma l’automobilista, piuttosto che fermarsi e prestare soccorso, è scappato via senza esitare. L’incidente è avvenuto attorno alle 08.00 di ieri sera: poco dopo è giunta un’ambulanza che purtroppo ha potuto registrare solo il decesso e la polizia locale per tutti i rilievi del caso.

Potrebbe interessarti anche —-> Drogava le amichette della figlia e ne approfittava: condannato

Donna travolta e uccisa da un suv

Qui tuttavia sono emersi i primi indizi, come alcuni pezzi della carrozzeria del mezzo che saranno utili per il riconoscimento dell’automobile e per rintracciare l’uomo alla guida ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. E’ dunque scattata una caccia all’uomo da parte delle autorità locali.

Leggi anche —-> Cinisello Balsamo, 50enne muore investita dal bus

Secondo le prime ricostruzioni, la sfortunata protagonista della vicenda stava rientrando in bicicletta presso la propria abitazione dopo una visita alla sorella. E’ lì che un’auto di grossa portata è giunta a una velocità non banale e l’ha colpita in pieno non vedendola nel buio. Una versione confermata anche dall’unica testimone della scena, ovvero un’altra donna di passaggio. Il corpo, portato all’istituto di medicina legale, è stato poi riconosciuto dai familiari.