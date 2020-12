Il Decreto Ristori aiuterà attraverso dei bonus anche gli studenti di scuole elementari e medie che hanno subito dei gap a causa della pandemia da coronavirus.

Il bonus previsto per il recupero dei gap formativi dei ragazzi delle scuole elementari e medie ammonta a 5,5 milioni di euro e verrà utilizzato nell’anno 2021. Il decreto Ristori ha ottenuto il via libera dalle commissioni Bilancio e Finanze e arriverà blindato prima in Aula a Palazzo Madama e poi a Montecitorio.

Le risorse saranno destinate solo ed esclusivamente per l’attivazione di attività didattiche di recupero mirate a sopperire le eventuali carenze formative causate dal covid e dalla didattica a distanza.

Covid, Decreto Ristori: bonus per gap formativi dovuti alla DaD

I fondi che verranno messi a disposizione dal Decreto Ristori saranno utilizzati per pagare i corsi di recupero per gli alunni che hanno avuto gap formativi con la didattica a distanza. Ma non solo. A beneficiarne saranno anche coloro che, sempre a causa del coronavirus, hanno dovuto limitare il loro impegno a scuola.

L’emendamento prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, siano definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l’assegnazione delle risorse impiegate per la remunerazione del personale docente.

L’assegnazione del bonus sarà valido solo per le attività aggiuntive di insegnamento con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che si trovano in una situazione di maggiore svantaggio.