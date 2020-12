Il Milan si guarda attorno e cerca il giusto attaccante che possa raccogliere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic. Nel mirino uno dei bomber più prolifici d’Europa.

Erling Haaland è sicuramente un baby prodigio. A soli 20 anni l’attaccante del Borussia Dortmund è già uno degli attaccanti più forti in circolazione e sono molti i club disposti a follie per lui. Tra questi si annovera l’interesse di due big italiane: Milan e Juventus.

Il sogno dei bianconeri è sicuramente quello di portare alla corte di Cristiano Ronaldo l’attaccante più forte del momento. Il norvegese rappresenta un sogno che difficilmente potrà realizzarsi in quanto, come rivelato dal suo procuratore, il giocatore preferisce il Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Ladri in casa di Paolo Rossi: furto nel giorno del funerale

Calciomercato Milan, conferme su Haaland: pronto il super scambio

Zlatan Ibrahimovic sembra immortale. All’età di 39 anni continua a segnare, anzi, segna più gol di quando aveva 20 anni in meno. Per lo svedese la stagione in corso sembra essere la migliore in carriera, ma la parola fine un giorno arriverà anche per lui.

Il Milan per il momento se lo gode, ma frattanto studia altre soluzioni per non lasciare scoperta quella zona di campo. In tal senso, come riportato dai colleghi di calciomercatonews.com, Paolo Maldini avrebbe messo nel mirino Erling Haaland.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, colpaccio da scudetto: è fatta per il difensore

La valutazione fatta dal Borussia Dortmund oscilla tra i 75 e 85 milioni di euro e il Milan per far scendere la somma da versare nelle casse giallonere punta a un super scambio. Sul piatto della trattativa la dirigenza rossonera ha messo i cartellini di Jens Hauge e Rafael Leao: complessivamente 45 milioni. A questi i meneghini dovranno aggiungere 40 milioni; somma relativamente esigua per un attaccante come Haaland.