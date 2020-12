L’Inter dopo l’uscita dalla Champions League ha deciso di continuare con Antonio Conte. Il tecnico chiede rinforzi per vincere lo scudetto.

I nerazzurri sono in crisi. A meno 5 dai cugini rossoneri, i ragazzi di Antonio Conte oggi giocheranno contro il Cagliari per provare ad accorciare le distanze aspettando l’esito della gara del Milan.

Il vero problema, secondo l’ex tecnico e capitano della Juventus, è il centrocampo. Dopo aver messo sul mercato Stefano Sensi, Conte ha chiesto più muscoli per la mediana e ha fatto una richiesta specifica alla dirigenza: Franck Kessie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, conferme su Haaland: pronto il super scambio

Calciomercato Inter, affare con il Milan: Conte vuole solo lui

Kessie è esploso in modo definitivo e si sta rivelando insieme a Ibrahimovic e Calhanoglu il top player del Milan. L’ex Atalanta ha un contratto in scadenza a giugno 2022 e i rossoneri, per evitare di perderlo a parametro zero il prossimo anno, stanno già lavorando per il suo rinnovo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Milan, pronto il colpo dai nerazzurri: affare a metà prezzo

Attualmente Kessie percepisce 2 milioni netti e vorrebbe un adeguamento a 4. Le parti stanno per trovare un accordo e, data la sua importanza nello scacchiere di centrocampo, Paolo Maldini ha rifiutato la proposta di Beppe Marotta.

L’ivoriano è il giocatore più utilizzato da Pioli e nonostante la ricca proposta fatta dall’Inter, il Milan ha deciso di rispedire al mittente l’offerta. Il rinnovo arriverà presto e dunque, il classe 1993 verrà rimosso dal mercato.