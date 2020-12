Calciatore arrestato per aver pugnalato un alto uomo mentre i due stavano avendo un’accesa discussione durante una festa.

Certe volte quando si interagisce con gli altri si sentono cose di ogni tipo. Non è assolutamente raro avere delle posizioni incredibilmente divergenti rispetto a quelle di un’altra persona, e certe volte questa cosa causa dei conflitti importanti. E certe volte, purtroppo, la situazione degenera in un modo che non ci immaginiamo, o che non volevamo. Ma è proprio quello che purtroppo accade certe volte. E si parla proprio di uno scontro armato che ha per protagonista un importantissimo giocatore, che ha anche giocato in Champions League. Parliamo di un calciatore che ha giocato in diversi Paesi: Russia, Spagna e ora è tra i protagonisti assoluti delle vittorie dell’Ajax, la squadra di Amsterdam.

Calciatore arrestato per aver pugnalato una persona durante una festa

Il suo nome è Quincy Promes ed è un esterno d’attacco molto apprezzato nel suo Paese. L’ex attaccante dello Spartak Mosca è un calciatore importantissimo dell’Ajax, e proprio stamattina, come al solito, si stava allenando con la sua squadra. Ma qualcosa è andato storto, con il calciatore che è stato arrestato proprio mentre era sul campo di allenamento. Secondo le ultime notizie riportate dal Telegraph, l’accusa sarebbe di aver pugnalato un uomo durante una festa, lo scorso luglio.

Un’accusa certamente importante, a cui ora dovrà rispondere. Ora bisognerà attendere aggiornamenti da parte del tribunale di Amsterdam e chissà della stessa squadra con cui è attualmente legato da un contratto professionistico.