Cagliari-Inter 1-3: highlights, voti e tabellino del match giocato alla Sardegna Arena. Vittoria importante per i nerazzurri

Gara molto attesa quella che si è appena conclusa tra il Cagliari di Eusebio Di Francesco e l’Inter di Antonio Conte. Dopo la disfatta in Champions League – con l’ultimo posto nel girone – i nerazzurri erano chiamati ad una prestazione diversa, per mettere da subito le cose in chiaro e far capire a tutti che l’obiettivo numero uno è adesso lo Scudetto. Alla Sardegna Arena le due squadre si sono date battaglia fino al 90′ minuto, e alla fine ha avuto la meglio l’Inter.

Già dopo 10 minuti, Romelu Lukaku ha fatto spaventare la difesa cagliaritana, ma un grande Alessio Cragno si è fatto trovare prontissimo. Assedio iniziale degli uomini di Conte, con Bastoni prima e Sanchez poi vicinissimi alla rete del vantaggio. Ma è al 42′ del primo tempo che la partita si sblocca, grazie al gran gol di Riccardo Sottil. Pochi minuti dopo, Pavoletti si è divorato l’occasione del 2-0.

Secondo tempo che parte con i nerazzurri vogliosi di recuperare la partita, anche grazie all’innesto di Hakimi al posto di uno spento Perisic. Dopo molto pressing in fase offensiva, al 77′ il solito Barella porta i nerazzurri sull’1-1. Pochi minuti dopo, D’Ambrosio – appena entrato – completa la rimonta e al 93′ Lukaku regala alla squadra di Conte la vittoria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare con il Milan: Conte vuole solo lui

Cagliari-Inter 1-3: highlights, voti e tabellino finale

MARCATORI: 42′ Sottil (C), 77′ Barella (I), 84′ D’Ambrosio (I), 93′ Lukaku (I)

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno 7; Farago 6 (dal 68′ Klavan 5.5), Walukiewicz 5, Carboni 5.5 (dall’89’ Simeone SV), Lykogiannis 5.5; Marin 6, Rog 6.5; Zappa 6.5, Joao Pedro 5.5, Sottil 7 (dal 68′ Nandez 6); Pavoletti 5 (dal 75′ Cerri 6). All. Di Francesco 6

INTER (3-4-1-2): Handanovic 6; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 6 (dal 72′ Lautaro 6); Darmian 6 (dal 58′ Young 6), Barella 7.5, Brozovic 5.5, Perisic 5 (dal 46′ Hakimi 6 e dal 83′ D’Ambrosio 6.5); Eriksen 6 (dal 58′ Sensi 6); Lukaku 6.5, Sanchez 6. All. Conte 6

NOTE: ammoniti Farago (C), Darmian (I), 71′ Pavoletti (I)

CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS VIDEO