Belen Rodriguez sorpresa sul divano: una domenica di riposo per la showgirl argentina, ma il primo piano è sensualissimo

Lei non ha bisogno di farsi fotografare nuda su un cavallo, come ha fatto una sua famosa connazionale. Perché a Belen Rodriguez basta apparire com’è, anche tra le quattro mura di casa, per regalare primi piani spettacolari ai suoi follower.

Ancora una volta la magia è pronta per essere servita. Perché l’ultima immagine di Belen, che ha scelto un inedito bianco e nero, è semplice e sensuale al tempo stesso. Stesa sui un divano nero, cellulare in mano e tacco 12 regolare ai piedi. Ma poi c’è di più, perché sceglie di mostrarsi in intimo, anche se in realtà è più quello che si intravvede

La sua domenica è così, un apparente riposo in attesa di rigettarsi nella mischia. Ha finito da poco la nuova stagione ‘Tu sì que vales’, ci sono nuovi provgrammi che la aspettano, ma per un giorno ha voluto tenere il mondo fuori.

Belen Rodriguez ha voltato pagina con Antinino Spinalbanese, la nuova vita



Di recente Belen Rodriguez aveva offerta anche una nuova immagine di sé, quella di sexy imbianchina. Canotta da vogatore bianca, niente reggiseno, pantaloni della tuta e via di rullo, per ridipingere le pareti della sua casa. Si dice che quando una donna taglia i capelli o cambia acconciatura è per dare una svolta, lei lo fa con la casa. Perché accanto, a riprenderla e in sostanza ad amarla, c’è sempre Antonino Spinalbese.

Quando sono usciti i primi rumors sulla coppia, molti pensavamno ad un amore estivo, il secondo nel giro di breve dopo Gianmaria Antinolfi. Lei come al solito ha lasciato parlare e intanto sta costruendo qualcosa di importante. La vacanza in camper, soli e all’avventura, è stato solo un primo passo.

Il secondo invece è il primo bacio, almeno il primo in pubblico: non l’hanno venduto alla solita rivista di gossip, ma hanno deciso di condividerlo con i follower. Una foto anche in quel caso in bianco e nero, lui che si dichiara (“Mi hai strappato il cuore”) e lei che risponde: “Mio Antonino Spinalbese”. Una vera dichiarazione d’amore che non tutti hanno gradito, perché sperano in Stefano De Martino. Ma lei ormai ha voltato pagina.