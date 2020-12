Wanda Nara, coccole in diretta con lui: ma non è Icardi! – VIDEO

Wanda Nara, coccole in diretta con lui: ma non è Icardi! La showgirl argentina ha postato una storia particolare su Instagram dopo il suo compleanno

Wanda Nara ha da poco festeggiato il suo compleanno. Il 10 dicembre la showgirl argentina ha compiuto 34 anni (classe’86) e ha deciso di festeggiare in famiglia, viste le restrizioni che attualmente persistono anche in Francia per il Covid. Assieme ai suoi 5 figli (3 maschi e 2 splendide femminucce) e al marito Mauro Icardi.Un quadretto davvero splendido, immortalato come di consueto attraverso le immagini condivise su Instagram. Una bella tavola imbandita per una cena extra lusso, così come una serie di regali davvero speciali. Sotto la scritta “Wanda’s Birthday” sono stati messi una serie di orsacchiotti giganti, perfettamente circondati da una serie di palloncini rosa. Una cornice in cui la bella sudamericana ha scattato delle foto ricordo con i suoi piccoli.

Wanda Nara, coccole in diretta con lui: si diverte con un orsacchiotto!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Nell’ultima storia postata su Instagram Wanda ha un compagno speciale al suo fianco. Si tratta di un orsacchiotto peluche gigante, color beige, da stringere per tenere coccole.

La bella argentina vestita solo con una canottiera bianca e reggiseno rosa, lo stringe a sè e ci scatta un bel selfie in primo piano. La domanda dei vari fan sul social è sempre la stessa: come mai non c’è Mauro Icardi al suo posto?

Tra qualche risata e dei post di scherno, in effetti Wanda sembra perfettamente a suo agio con il nuovo “morbido” partner. A quanto pare sembra essere una grande amante dei pupazzi fin da quando era piccola. Dei retaggi dell’infanzia che sembra aver portato con sè e che desidera sfoggiare anche con gli altri, senza la minima vergogna. D’altronde è bello rimanere bambini.

