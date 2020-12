Meteo, piogge e temporali al Centro-Sud: primi miglioramenti a Nord

Anche durante questo sabato il meteo sarà accompagnato da piogge e temporali al Centro-Sud. Migliora invece la situazione sul Nord Italia.

E’ iniziato il lento e graduale miglioramento del meteo sulla nostra penisola, con le piogge che inizieranno ad abbandonare il paese. Durante la prossima settimana, infatti, potremo avere una ritrovata stabilità, che rischierà di portare bel tempo anche durante i giorni natalizi. Così sull’Italia ben presto potrebbe arrivare l’alta pressione, con venti di Tramontana e Maestrale che inizieranno a spazzare via dall’Italia le varie correnti cicloniche.

Già da questa giornata di sabato, infatti, si notano miglioramenti soprattutto sulle regioni del Nord Italia, che vedranno cieli maggiormente sereni, con piogge che abbandoneranno addirittura qualche regione. Mentre una situazione totalmente opposta la troveremo al Sud Italia, dove continueremo a vedere piogge e precipitazioni diffuse. Infine al Centro troveremo una situazione abbastanza variegata, con maggiori schiarite sulle diverse regioni. Andiamo quindi a vedere cosa succederà nelle prossime ore dal punto di vista meteorologico.

Meteo, ancora piogge al Sud: leggeri miglioramenti al Nord Italia

Questo sabato sarà quindi segnato da lievi miglioramenti su tutta la penisola, con l’alta pressione che inizierà a cacciare via le correnti cicloniche. Avremo quindi miglioramenti in diverse zone, in cui le precipitazioni abbandoneranno il paese. Ma il clima risulterà ancora abbastanza rigido, specialmente sui versanti appenninici dove continueranno ad esserci cumuli di neve. Andiamo quindi a vedere come si svilupperà la situazione sui tre settori del paese.

Sulle regioni del Nord Italia avremo una situazione variegata. Infatti durante la giornata vedremo il NordOvest tartassato ancora dalle piogge, specialmente su Lombardia e sul Piemonte dove ci saranno addirittura lievi nevicate. Mentre invece a NordEst avremo miglioramenti e cieli maggiormente sereni. Infatti qui non ci saranno precipitazioni ed avremo una situazione caratterizzata da un quadro tranquillo. Le temperature sono in leggero rialzo, con massime che andranno dai 6 ai 10 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo molte nubi e diversi temporali sparsi per il settore, specialmente sul versante tirrenico, con precipitazioni su Lazio e Toscana. La situazione, invece migliorerà sulle regioni adriatiche, con cieli sereni e clima leggermente migliore. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime dagli 8 ai 12 gradi.

Infine sulle regioni di Sud Italia avremo ulteriori peggioramenti sul versante tirrenico e sulla Sicilia, qui infatti troveremo diversi rovesci e precipitazioni. Le piogge infatti caratterizzeranno la giornata anche su Calabria e Campania. Migliora invece la situazione sulle regioni ioniche. Le temperature saranno in lieve miglioramento, con massime che andranno dai 13 ai 17 gradi.