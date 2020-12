Ladri in casa di Paolo Rossi nelle campagne della Toscana: un furto commesso nel giorno del suo funerale a Vicenza e scoperto ore dopo

Non c’è pace per Paolo Rossi e la sua famiglia. Nel giorno in cui il campione è stato salutato per l’ultima volta, con i funerali celebrati a Vicenza e l’addio insieme ai suoi ex compagn di squadra, ignoti sono entrati nella sua casa di Bucine, in mezzo alla campagna toscana.

Il furto sarebbe stato scoperto dalla moglie, Federica, rientrata nel pomeriggio dopo la cerimonia e subito è scattata la chiamata alle forze dell’ordine. Difficile al momento sapere cosa possano avere sottratto i ladri, ma all’appello mancherebbe l’orologio di Rossi, oltre a poche centinaiia di euro.

Il furto sarebbe stato in realtà stato scoperto da un collaboratore della famiglia che ha avvisato carabinieri del Comando provinciale di Arezzo. I ladri sarebbero entrati forzando una finestra dell’abitazione, sicuri di poter agire indisturbati perché la famiglia era altrove.