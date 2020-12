Gemma Galgani, annuncio a Uomini e Donne: “Siamo stati a letto insieme”

Gemma Galgani, annuncio a Uomini e Donne: il noto personaggio ammette infatti di essere andata a letto con un alto ospite del programma.

Gemma Galgani è, senza ombra di dubbio, uno dei volti femminili più attraenti e amati del noto programma televisivo ‘Uomini e Donne‘, che va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. La dama bionda, protagonista del Trono Over e protagonista di continue scaramucce con Tina Cipollari, ha spiazzato proprio oggi tutti gli ospiti presenti in studio nel corso delle registrazioni di oggi sabato 12 dicembre. La bellissima donna originaria di Torino, che è stata tra le altre cose anche direttrice del teatro Alfieri del capoluogo piemontese, ha ammesso di essere andata a letto con un altro protagonista del programma.

Gemma Galgani, annuncio a Uomini e Donne: le sue parole

Secondo quanto anticipato nelle scorse ore da ‘Il Vicolo delle News’ e ribadito successivamente da ‘Gossip e Tv’, proprio Gemma Galgani avrebbe ammesso oggi di essere stata a letto insieme con Maurizio Guerci, che è più giovane della splendida donna torinese. Un vero e proprio scoop che ha lasciato tutti a bocca aperta dal momento che erano in pochissimi a credere nel felice epilogo di questa amicizia. Seguiranno sicuramente aggiornamenti importanti in tal senso.

