Galli lancia l’allarme: “Arriverà un’altra grande epidemia”

Il Past President di SIMIT Massimo Galli ne è sicuro: arriverà un’altra grande epidemia causata da alcuni germi multiresistenti

Mentre si è ancora nel pieno dell’emergenza Covid, è già tempo di pensare a quello che ci aspetterà nei prossimi anni. Ne ha parlato Massimo Galli, il Past President di SIMIT, alla vigilia del XIX Congresso della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. “Prepariamoci ad un’altra grande epidemia causata dai germi multiresistenti” il suo allarme: “Speriamo che il Coronavirus ci abbia dato una lezione esemplare“.

L’esperto si è detto speranzoso e determinato su quello che, secondo lui, dovrà succedere nei prossimi tempi. “Abbiamo capito quanto sia importante avere una buona rete epidemiologica, per affrontare il Covid-19 ma anche altre malattie simili“ le sue parole: “Abbiamo subìto negli ultimi anni troppi tagli, soprattutto per quanto riguarda il reparto dell’infettivologia“.

Galli sull’ipotesi epidemia: “Ne arriverà un’altra, attrezziamoci”

Secondo il Past President di SIMIT Massimo Galli, in futuro arriverà un’altra grande epidemia causata dai germi multiresistenti. La speranza è che, visto tutto quello che sta accadendo col Covid, ci si farà trovare più preparati per eventi di questo tipo. “In molto ospedali, la figura dell’infettivologo è addirittura inutile. Non si investe sulla medicina territoriale, e ci sono differenze sostanziali tra una regione e l’altra” ha spiegato l’esperto: “Mi auguro che il Coronavirus ci abbia insegnato ad andare nella direzione opposta“.

L’infettivologo dell’ospedale Sacco ha poi continuato: “Serve una funzione specialistica in ogni struttura ospedaliera, anche dal punto di vista epidemiologico. La sanità pubblica sta purtroppo vivendo in uno stato semicomatoso e non va bene. Ripeto, ci sarà un’altra grande epidemia e dobbiamo farci trovare pronti“.