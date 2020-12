Elettra Lamborghini si sveglia e chiede aiuto ai fan: “Non ci riesco” – VIDEO

Elettra Lamborghini è appena sveglia e proprio non ci riesce: la sua mossa è chiedere aiuto ai suoi fan su Instagram

Elettra Lamborghini non ce l’ha fatta più ed alle prime ore del mattino, con una storia su Instagram, ha deciso di chiedere appello ai suoi milioni di fan sperando possano darle la soluzione al suo problema. Quale? L’ereditiera non riesce più a far le foto, o meglio, a sua detta non le escono bene. “Ragazzi ho un problema, non capisco più qual è la mia posa. Cioè, non riesco a far più le foto, perciò non ne vedete. Non ce n’è nessuna che mi piaccia”. Beh, forse la Lamborghini si sottostima un po’ vista la sua autentica bellezza. Ma a farglielo capire ci avranno sicuramente già pensato i suoi fan.

Elettra Lamborghini e Franceska Pepe in un programma tv insieme

La modella ed ex di Vittorio Sgarbi, Franceska Pepe, poco tempo fa ha pubblicato su Instagram i retroscena di alcuni progetti che ha in serbo per il prossimo futuro. La ragazza pare possa prendere parte ad un game-show della Rai, il quale dovrebbe andar in onda sul secondo canale, ma registrato all’estero. Precisamente le riprese sono state fatte a Lisbona, in Portogallo, perché “c’era bisogno di studi più grandi. Questo è un format tutto nuovo, mai visto prima in Italia”. Secondo quanto fatto trapelare da Novella 2000, si tratterebbe della nuova trasmissione condotta da Simona Ventura, “Games of Games”. La notizia è che insieme a lei potrebbe esserci un altro volto noto ed eclettico come Elettra Lamborghini.