Diletta Leotta show a letto: si mostra in tutte le posizioni – VIDEO

Il risveglio di Diletta Leotta fa letteralmente impazzire i fan mostrandosi, con indosso un pigiama di raso, in tutte le posizioni possibili

Quello di Diletta Leotta è il buongiorno che tutti, o almeno i suoi milioni fan, aspettavano. La conduttrice ha postato una storia sul proprio profilo Instagram nella quale fa vedere diversi scatti per uno shooting fotografico. L’ambientazione è una camera da letto e lei, con indosso un pigiamino di raso ed addolcita da un vassoio con su la colazione, posa in tutte le posizioni possibili. Le sue forme, nemmeno a dirlo, hanno fatto impazzire tutti: dal primo all’ultimo seguace.

Diletta Leotta scala le classifiche di apprezzamento del pubblico

Bellissima ed amata dal pubblico, il suo profilo Instagram cresce sempre più ed ora ha superato i 7 milioni. Numeri alla pari di quelli di Wanda Nara che, fino a qualche mese fa, era nettamente avanti. Ad oggi collabora con successo per DAZN, piattaforma streaming affiliata a Sky, e per Radio 105. Questo oltre ad essere influencer e modella. Secondo le ultime stime, in Italia, avrebbe superato anche Belen Rodriguez nella classifica di apprezzamento da parte del pubblico. Nella top ten, insieme a loro due, anche Elisabetta Gregoraci, Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi e Claudia Galanti.