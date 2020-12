Diletta Leotta scalza e in top, ma dietro di lei c’è un’altra donna – FOTO

Diletta Leotta travolge ancora il web con uno scatto clamoroso tra piedi nudi e top super scollato. Ma ad attirare l’attenzione è un’altra donna alle sue spalle: un dettaglio sfuggito a tanti ma non a tutti.

Diletta Leotta incanta e spiazza ancora il web: l’ultimissimo atto è una foto apparentemente normale ma spaventosamente bella, la quale mostra in tutto e per tutto la bellezza dilagante della giornalista. La conduttrice televisiva, infatti, ieri ha postato un scatto su Instagram che ha attirato l’attenzione di tutti per la posa seducente ma soprattutto per le perfezioni del proprio corpo.

Diletta Leotta e il dettaglio della statuetta

La bella catanese, in posa pubblicitaria, appare con un occhiale molto sexy, un top super scollato, un pantalone da tuta particolarmente aderente e totalmente scalza. “Mi preparo sempre duramente per un nuovo lavoro e passo ore sui copioni a studiare. A volte concentrarsi non è facile, ma farlo su un divano comodo e accogliente aiuta“, scrive la bionda taggando il marchio Febal Casa. Ma le attenzioni, come immaginabile, sono finite tutte sul suo corpo statuario.

Così mentre i fans tra i vari commenti ammettono l’uso dello zoom per sbirciare meglio il belvedere frontale, c’è chi ha anche notato un dettaglio passato quasi del tutto inosservato: una mini Diletta Leotta alle spalle della stessa. Ovvero una statuina della conduttrice sulla prima mensolina partendo dal basso piazzata tra vari oggetti decorativi. Si tratta probabilmente di un regalo di un artista o di qualche fans particolarmente gradito dalla Leotta e piazzata in bella mostra con doveroso orgoglio.