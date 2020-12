Calciomercato Milan, si chiude per il difensore. Dalla Spagna riferiscono che l’affare potrebbe concludersi già nelle prossime settimane

Il Milan sta vivendo uno stagione da sogno. Gli uomini di Stefano Pioli hanno perso solamente una partita – contro il Lille in Europa League – dal post lockdown dello scorso maggio, e non sembrano volersi fermare. Primi in Serie A a +5 dalla seconda, si sono guadagnati in extremis anche la prima posizione nel girone H di Europa League.

Al momento dalle parti di Milanello non ci si vuole ancora sbilanciare sul sogno scudetto, ma la società sembra pronta ad accontentare in tutto e per tutto il suo allenatore già per la sessione di calciomercato che si appresa a partire. L’obiettivo numero uno è il difensore centrale e, stando a quanto riferisce Don Balon, un colpaccio è in fase di chiusura.

Calciomercato Milan, superato il Liverpool: arriva Kabak

A gennaio Kabak sarà un nuovo giocatore del Milan: è questa la bomba lanciata poco fa da Don Balon, secondo cui i rossoneri avrebbero chiuso per il forte centrale dello Schalke 04, che arriverà nella prossima sessione di calciomercato. Il difensore è stato cercato a lungo anche dal Liverpool, che vuole rinforzare ulteriormente il reparto arretrato a disposizione del tecnico tedesco Jürgen Klopp. Alla fine, però, Maldini e Massara hanno avuto la meglio per una trattativa sulla base di 20/25 milioni di euro.

Sulla lista degli obiettivi c’erano anche Tomiyasu del Bologna e Lovato dell’Hellas Verona, ma alla fine a spuntarla è stato il turco dello Schalke 04, che ritroverà a Milano anche il compagno di nazionale Hakan Calhanoglu.