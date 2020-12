Calciomercato Milan | Maldini e Massara hanno intenzione di mettere a segno il colpo scudetto per gennaio: arriva dal Tottenham

E’ sotto l’occhio di tutti che il Milan, qualora volesse avere ancor più garanzie nella lotta per lo scudetto, a gennaio debba prendere un difensore centrale. La coppia Kjaer-Romagnoli non può tener botta da sola tutta la stagione, mentre Gabbia per certi versi è ancora molto acerbo. Infine la coppia Musacchio-Duarte è fuori dal progetto.

Diversi sono i profili monitorati già dalla scorsa estate: si tratta dei vari Tomiyasu, Simakan, Kabak, Ajer e Milenkovic. Secondo quanto riferito dal Sun, però, i dirigenti avrebbero messo nel mirino anche Davinson Sanchez del Tottenham. Il colombiano, però, ha un contratto in scadenza nel 2024 che potrebbe complicare le cose in virtù di un prezzo rialzato.

Calciomercato Milan, possibile addio a Calhanoglu

Hakan Calhanoglu ha il contratto in scadenza a giugno e con la società rossonera non ha ancora trovato l’accordo. Dato ciò, da gennaio il turco potrebbe accordarsi con chiunque per partire in estate a parametro zero. Il Milan, qualora dovesse comprendere di non poterlo trattenere, sarebbe disposto a cederlo a gennaio per recuperare qualcosa dal suo addio. Il calciatore piace al Lipsia ed all’Inter, oltre che al Tottenham, con cui si potrebbe imbastire una trattativa che comprenderebbe proprio Sanchez. I nerazzurri, invece, potrebbero convincere Maldini e Massara offrendo in cambio un Eriksen che non è riuscito proprio ad ambientarsi nella sponda nerazzurra di Milano.

