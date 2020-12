Calciomercato Juventus, Messi e Ronaldo insieme: c’è l’accordo

Novità clamorose dalla Spagna, pronte a scuotere il calciomercato della Juventus. A breve, Messi e Ronaldo potrebbero fare coppia.

Un incontro attesissimo quello del Camp Nou, con la Juventus che è tornata ad affrontare il Barcellona, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi che sono tornati a sfidarsi. I due rivali amici si sono sorrisi ed abbracciati, felici di rivedersi contro in un terreno da gioco, una sfida che sembra più competitiva all’esterno, piuttosto che all’interno del rettangolo da gioco. Nel match dello scorso martedì, i bianconeri hanno vinto per 3-0, con doppietta di Ronaldo su rigore.

Una vittoria che ha donato entusiasmo all’ambiente juventino che in un baleno è tornato a credere di poter lottare fino all’ultimo per la conquista della Champions League. Una vittoria che ha fatto piacere soprattutto a Ronaldo che è tornato a sfidare Messi. I due si sono abbracciati e scambiato battute durante tutto l’arco del match, magari discutendo la clamorosa bomba di mercato dalla Spagna. Andiamo quindi a vedere in quale squadra potrebbero giocare i due insieme.

Calciomercato Juventus, possibile addio di Ronaldo: andrà a giocare con Messi

Dalla Spagna così arriva un vero e proprio terremoto per il Calciomercato della Juventus. Infatti Cristiano Ronaldo sarebbe pronto ad abbandonare, con Messi che allo stesso tempo abbandonerebbe il Barcellona, mossa già prevista in estate. I due infatti potrebbero formare una clamorosa coppia d’attacco al Manchester United.

Un’operazione complessa, che però non appare impossibile. A riportare la clamorosa notizia ci ha pensato il quotidiano iberico “Diario Gol“, che vedrebbe CR7 tornare dagli amati Red Devils, raggiunto dal fenomeno argentino. A favorire l’operazione ci penserà lo sponsor della formazione inglese, Chevrolet, che permetterà allo United di battere la concorrenza del Paris Saint Germain.

Inoltre Messi potrebbe iniziare a trattare con il Manchester Utd già da Gennaio, visto che ha il contratto in scadenza. Vedremo se in estate si realizzerà il sogno di milioni di appassionati di calcio, pronti a gustarsi una squadra da sogno con la coppia Cristiano Ronaldo – Lionel Messi.