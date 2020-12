Calciomercato Juventus, Bonucci verso una Big: che offerta!

Calciomercato Juventus, Guardiola e il suo Manchester City hanno fato un’offerta alla Juventus per cercare di intavolare una trattativa per il campione bianconero.

La Juventus è un club molto importante, che da anni stravince in Italia. Parliamo infatti di una delle società più grandi e potenti che ci sono nel nostro Paese, con milioni di tifosi in tutto il mondo e una potenza economica e politica importante. Per questo motivo la dirigenza spinge sempre di più sull’acceleratore e cerca sempre di più di vincere e convincere, per mantenere una posizione di predominio. In Italia sono ben nove gli scudetti consecutivi vinti fin qui, si tenterà di prendere anche il decimo. Ma è soprattutto la Champions League che da troppi anni manca alla squadra torinese, che sta facendo di tutto per affermarsi anche come regina della competizione internazionale europea. E l’inevitabile qualità della rosa attrae compratori.

Calciomercato Juventus, offerta dal City di Guardiola sul giocatore: la situazione

In particolare è Pep Guardiola l’ultimo allenatore che avrebbe bussato alla porta della Juventus. Il tecnico spagnolo, che da anni guida il Manchester City, continua il pressing per un calciatore bianconero per cui stravede, che adora alla follia. Parliamo del difensore italiano Leonardo Bonucci, da anni guida e leader della retroguardia torinese. Il suo modo di gestire la difesa e soprattutto di creare gioco, con passaggi millimetrici, costruendo da dietro, sono doti che inevitabilmente colpiscono un tecnico come Guardiola.

Secondo le ultime notizie riportate da Calciomercato.com, Guardiola avrebbe chiesto alla dirigenza di iniziare a sondare il terreno. La risposta della Juventus è stato però un secco no, Bonucci non si muove.