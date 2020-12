Disney+ il costo dell’abbonamento, il famoso servizio offerto dalla compagnia che ha fatto felici milioni di bambini varia.

Sono davvero tante le persone che stanno utilizzando i servizi in streaming in questi mesi, che ci accompagnano in un momento complicato come quello che stiamo vivendo ora. Infatti con la sua programmazione sulla piattaforma, alla stregua di Netflix e di Amazon Prime Video, anche Disney+ regala a chi paga un abbonamento migliaia di ore di intrattenimento e di contenuti interessante con cui allietare le proprie giornate. Come si può pensare dal nome del servizio sono davvero molto i contenuti pensati per i più piccini e per le famiglie, con tanti che utilizzano questo servizio soprattutto per i bambini. Ma bisogna anche pensare al fatto che Disney+ vuole anche osare e spingere per prodotti sempre più adulti, che spingono su temi più complicati e difficili.

Aumenta l’abbonamento Disney+, rincaro previsto nei prossimi giorni

Basti pensare all’enorme successo che sta riscontrando The Mandalorian per comprendere la mossa di Disney+. Potendo sfruttare liberamente l’universo di Star Wars, la piattaforma ha annunciato l’arrivo di tantissimi prodotti che hanno a tema proprio questo enorme universo.

E infatti è stato annunciato l’arrivo di Star, una serie di prodotti a tema Star Wars pensati per gli adulti, con tematiche più complicate e violenza. Per poter fornire questo servizio agli iscritti però il prezzo aumenterà dai 6.99 euro al mese a 8.99. L’aumento è previsto per l’inizio del 2021.