Anna Tatangelo, minigonna cortissima e tacchi vertiginosi – FOTO

Anna Tatangelo ha appena pubblicato una fotografia sul proprio account ufficiale che sta facendo impazzire i suoi tantissimi di fan.

Anna Tatangelo è una delle donne più apprezzate di Italia, con parecchie persone che ogni giorni la seguono e si informano sulla sua vita personale. La donna, che si dimostra sempre più versatile e ambiziosa, da qualche anno continua ad apparire in televisione per la propria arte. Soprattutto musica, ma non solo, quella che la bellissima italiana produce e condivide con il pubblico, confermandosi molto più che come “la moglie di”. La donna in particolare continua a mostrarsi sui propri profili ufficiali, in tutta la sua mediterranea e tracotante bellezza.

Nella foto che ha da poco pubblicato, Anna Tatangelo mostra una minigonna cortissima, di un magnifico rosso. La ragazza indossa delle lunghe calze, che terminano soltanto in un paio di tacchi rosa molto alti, da capogiro. Il tutto poco prima di andare in scena.

Di seguito le immagini in questione.