Adidas e Meissen insieme per scarpe da un milione di dollari

Adidas e Meissen hanno deciso di dar vita ad un progetto molto particolare con la realizzazione di scarpe di porcellana da un milione

Adidas non è nuova a partnership con altri marchi, come Lego, per la creazione di prodotti unici al mondo. L’ultima collaborazione è avvenuta con Meissen, brand di porcellana tedesco, che ha permesso di realizzare il primo paio di scarpe di porcellana al mondo. Il prezzo stimato è di un milione di dollari. Queste scarpe rientrano all’interno del progetto A-ZX. Le scarpe saranno vendute prossimamente all’asta da Sotheby’s ed il ricavato andrà devoluto al Brooklyn Museum per sostentare progetti artistici aperti ai giovani del posto.

Adidas ZX8000, il processo di creazione

A fare il prezzo così alto è stato il difficile e lungo processo di produzione. “E’ stato tutto molto complesso, ci è voluto oltre un anno per completare il prodotto. Il team è stato ossessionato dal creare l’opera perfetta. Di questo progetto ho apprezzato in primis, amore, dedizione e passione”, queste le parole del portavoce di Adidas, Till Jagla.

La pelle di alta qualità è stata dipinta, con arabeschi e forme multicolore da quattro pittori diversi. L’amministratore delegato di Meissen ha raccontato che “pittori particolarmente esperti e formati, che hanno familiarità con le tecniche di decorazione della pelle, hanno dipinto i decori delle sneakers in porcellana ZX8000. L’opera è stata molto impegnativa in quanto non sono permessi errori. I colori, infatti, vengono subito assorbiti dalla pelle e non sono concesse cancellazioni”.