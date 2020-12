WhatsApp, come aggiungere un contatto senza numero: svelato il metodo

Altra novità di WhatsApp, che permette di aggiungere un contatto senza chiedere il numero: andiamo a svelare il metodo pratico e veloce.

WhatsApp è senza ombra di dubbio l’app più utilizzata al mondo visto che ci unisce tutti e permette di messaggiare gratuitamente sia in un gruppo che con un singolo contatto. Ma l’applicazione non smette mai di migliorarsi, anzi quasi settimanalmente fa uscire aggiornamenti per evitare l’arrivo della concorrenza. Infatti, specialmente durante il lockdown abbiamo visto diverse pretendenti pronte a prendere il posto dell’applicazione, come Telegram o Signal.

Ma come detto, ad oggi è difficile avvicinarsi a WhatsApp, che permette anche di aggiungere un utente senza chiedere il numero. Infatti solitamente eravamo abituati prima ad aggiungere un numero nella nostra rubrica e poi solo successivamente a chattare con quel numero sull’app di messaggistica. Ma da un pò di tempo, il colosso della messaggistica ha deciso di snellire i tempi, permettendo agli utenti di aggiungere i contatti anche senza il numero, andiamo a vedere come fare.

WhatsApp, ecco come aggiungere un contatto senza numero: basta il QR Code

Tra le tante rivoluzioni di WhatsApp durante questo “pazzo” 2020, l’applicazione ha permesso ai propri contatti di aggiungere persone alla propria rubrica senza chiedere il numero. Il meteodo è tanto semplice quanto veloce, infatti basterà solamente il codice QR del contatto. Questo codice se scannerizzato da un altro utente, permetterà al contatto di essere aggiunto automaticamente nella rubrica dell’app.

Per trovarlo basterà aprire l’applicazione, andare in “Impostazioni” e cliccare sulla voce “Codice QR“, trovando così il codice condivisibile con gli altri utenti. Così nel caso si trovi per strada un conoscente, sarà possibile aggiungere il suo numero semplicemente scannerizzando il codice QR presente nell’applicazione, riuscendo così ad ottenere tutte le informazioni di quel determinato contatto. Ecco quindi svelato come aggiungere un contatto con tre semplici click.