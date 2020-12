Spostamenti tra comuni a Natale, Sileri: “Lo sconsiglio”

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha detto la sua in merito alla possibilità che il governo faccia retromarcia sul divieto agli spostamenti tra comuni nel periodo di Natale

Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto ai microfoni di La7 nel corso della trasmissione Omnibus. “Ora dico che sarebbe meglio una chiusura. Con gli oltre 800 morti di ieri ed i 60 mila complessivi che, forse, arriveranno a 100 mila, serve resistere. Cosa ci costa farlo altre due settimane?”. In merito all’ipotesi che il governo faccia dietrofront sul divieto di spostamenti tra comuni, previsto per il periodo di Natale, ha spiegato: “Nel governo non si è fatta marcia indietro, ma si valuta. Io, ad ora, sconsiglio di allentare le misure”.

Spostamenti tra comuni a Natale, come stanno le cose

Il governo valuta la revoca al divieto totale di spostamenti a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Le ipotesi al momento sono due: consentire una deroga a chi vive in comuni con meno di 5mila abitanti, oppure, allentare le misure in maniera generalizzata ed a livello provinciale.

Resta invariato, invece, il blocco tra regioni gialle dal 21 dicembre al 6 gennaio, fatta eccezione per motivi comprovati (lavoro, salute, necessità). “Se ho un dubbio è che a Natale bisognerebbe stringere ancora, anziché allentare. Abbiamo davanti ancora tre o quattro mesi difficili e dobbiamo tener duro”, il ministro della Salute, Roberto Speranza, fa da eco al suo viceministro.

Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali, spiega: “Ho, tre settimane fa, votato per tutta l’Italia in zona rossa e quindi non cambio idea. Nessuna nazione in Europa sta allentando le misure. Anzi, proprio in vista del Natale, stanno entrando in vigore limitazioni molto più rigide di quelle italiane”.

