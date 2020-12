Renzi minaccia di far cadere il governo: “Dipende da Conte”

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, è disposto a far cadere il governo qualora il premier Conte non cambi idea sul Recovery Plan

Il leader di Italia Viva, Matteo Salvini, è pronto a far cadere il governo. In un’intervista ad el Pais spiega: “Se Conte vuole pieni poteri dico no. Sono pronto a far cadere il governo”, ma spiega che non è un problema di posti che, a sua detta, “pure mi hanno offerto”. Il motivo del disaccordo è dovuto al “meccanismo di dibattito sulle regole istituzionali che non può essere compensato con un piccolo accordo”.

Renzi: “Conte deve riprendere lucidità e frenarsi, Pd ed opposizione d’accordo con me”

Per Renzi, “Conte sta viaggiando contromano su un’autostrada. Se recupera lucidità e frena, siamo pronti a ragionare sulla questione”. Nonostante si riconosce il buon lavoro del premier nel corso della pandemia, il leader di Iv non accetta che “in nome dell’emergenza, 10 mesi dopo il suo inizio si arroghi tutti i poteri dello Stato per spendere questi 200 miliardi del recovery Fund. Abbiamo rimosso Salvini per questo”.

“Molti di quelli che in pubblico prendono le distanze da me, in privato riconoscono che le nostre critiche sono giuste e autentiche. Per questo spero che Conte si fermi”, afferma Renzi in merito all’opinione di Pd ed opposizione.

Il problema, com’è noto, riguarda l’approvazione del Recovery Plan italiano. Il motivo di discussioni riguarda la gestione dei fondi da parte di una task force esterna, cosa che ha fatto storcere il naso, e non poco, ad Italia Viva.

