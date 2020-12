In conferenza stampa da Bruxelles, il premier Giuseppe Conte, ha fatto il punto du diversi argomenti, tra cui il Recovery Fund

Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza stampa da Bruxelles. “E’ stato un consiglio Ue che definirei storico. Abbiamo raggiunto il risultato sul Recovery Fund senza rinunciare ai nostri principi ed abbiamo ribadito lo stato di diritto”. In merito ai tempi, ha aggiunto che “sarà difficile iniziare prima di febbraio”.

LEGGI ANCHE—> Covid, è morto Kim Ki-duk: regista sudcoreano che vinse il Leone d’Oro

Conte: “Salvini mi ha chiesto un confronto, io aperto con tutti”

In questi giorni si è detto molto sui contrasti con Italia Viva e l’opposizione in merito ad alcune dinamiche come la task force esterna per il piano di risorse italiano. “Prossimamente ci confronteremo con le singole forze politiche e poi collettivamente per capire che fondamento hanno questo critiche e che istanze rappresentano. Il Paese merita risposte”.

LEGGI ANCHE—> Recovery Fund, Zingaretti: “Nessuna marcia indietro”

Poi ha proseguito: “Sono responsabile e consapevole dell’incarico che ho, andrò avanti con la fiducia di ogni forza di maggioranza e di tutte le forze complessivamente”. Infine rivela che ieri il senatore Salvini gli ha inviato un messaggio, chiedendo “disponibilità al confronto”. “Io sono sempre aperto a questo”, conclude Conte.

Nel consiglio si è parlato anche delle misure inerenti al contenimento dell’epidemia. “Abbiamo ribadito – spiega – la necessità di rafforzare il coordinamento tra i Paesi soprattutto in vista delle festività, sottolineando l’importanza di un approccio coordinato”.

IL VIDEO INTEGRALE DELLA CONFERENZA