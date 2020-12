Nella foto in evidenza non era altro che una bambina, mentre oggi è un’attrice di successo che vanta numerose partecipazioni a film di successo. Scopriamo di chi si tratta.

La protagonista di oggi è una star internazionale che sin da bambina coltivava il desiderio di diventare un’attrice di successo. Quel sogno col passare degli anni è riuscita a materializzarlo ed oggi è una delle donne più apprezzate nel mondo del cinema.

È nata a Los Angeles il 4 giugno 1975. È stata più volte dichiarata la donna più affascinante e bella del mondo e inserita nella lista delle 100 persone più influenti del mondo redatta dalla rivista TIME.

Oggi è una star internazionale e la più desiderata: la riconoscete?

La protagonista di oggi nel 2005, in seguito al suo impegno per la tutela ambientale nel Paese asiatico, ha ottenuto la cittadinanza cambogiana dal re del paese Norodom Sihamoni. Per le sue opere di carità le è stato consegnato il l’Oscar Premio Umanitario.

Raggiunge la fama internazionale nel mondo del cinema interpretando Lara Croft nei film Tomb Raider (2001) e Tomb Raider – La culla della vita (2003). Il 23 agosto 2014 si sposa con Brad Pitt nel castello di loro proprietà a Miraval, in Francia. Mentre nel 2016 divorziano. La protagonista di oggi come avrete sicuramente capito è la bellissima Angelina Jolie.

