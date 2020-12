Pessima notizia per il Milan e soprattutto per Zlatan Ibrahimovic: si allungano i tempi di recupero dell’attaccante svedese

Il Milan, primo in classifica, accoglierà il Parma allo stadio Giuseppe Meazza domenica alle 20:45 per il match dell’undicesimo turno di Serie A. Il tecnico Pioli sperava di potersi affidare, dopo due settimane, a Zlatan Ibrahimovic, il quale si era fermato in occasione della gara con il Napoli.

Secondo quanto trapelato dai canali ufficiali del club, lo svedese sarà out contro i ducali non avendo recuperato appieno dall’infortunio. Stamane, infatti, ha svolto allenamento personalizzato e non si è allenato con la squadra. La speranza, comunque, è di recuperarlo nel turno infrasettimanale contro il Genoa. Tornando al match contro il Parma, dunque, Pioli dovrebbe optare nuovamente per Rebic come unica punta dal 1′.

Calciomercato Milan, caccia all’erede di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, all’alba dei 40 anni, sta vivendo una seconda giovinezza al Milan che con lui è cresciuto in campo e fuori. Nonostante ciò, la dirigenza rossonera sa che, se vuole rendere duratura la crescita anche per il futuro, dovrà trovare un erede dello svedese.

Diversi sono i profili messi nel mirino da Maldini e Massara. Il primo è il giovane italiano Gianluca Scamacca, del Sassuolo ma in prestito al Genoa, che vale circa 25 milioni di euro. Un’altra possibilità porta ad Odsonne Edouard che con il Celtic segna a grappoli.

Secondo la bomba lanciata dal procuratore Beppe Bozzo, i rossoneri vorrebbero iscriversi alla corsa per Haaland del Borussia Dortmund, il quale viene considerato a livello mondiale il vero erede dello svedese. Il suo costo è di circa 75 milioni di euro e su di lui, oltre a mezza Premier League, ci sono Real Madrid, Bayern Monaco e Juventus.

