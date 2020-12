Meteo, perturbazione in atto: Italia tra piogge e nevicate

Continua a rimanere instabile il meteo sulla penisola, con una perturbazione in atto. Durante la giornata odierna vederemo diverse piogge.

Il meteo sulla penisola italiana non mostra segnali di miglioramento ed ancora una volta avremo un nuovo vortice di bassa pressione che attraverserà il paese, accompagnato da una perturbazione. Infatti gran parte del paese avrà un meteo caratterizzato da piogge e cieli nuvolosi, per un venerdì che risulterà perturbato quanto i giorni precedenti, se non peggio. Con il peggiorare del meteo potremo avere piogge anche in collina.

Le piogge e le violenti precipitazioni, in giornata, colpiranno anche tratti del Lazio, Campania e la parte ionica della Calabria. Si dovrà aprire l’ombrello anche in Molise, Puglia, Abruzzo e Sicilia. In questa fase il maltempo colpirà soprattutto i settori di Centro e Sud, con l’ultimo vortice partito proprio dalla Sardegna e che fa fatica ad abbandonare il paese. A causa di questo vortice perrutrbato, come detto, avremo neve anche in collina, ed arriverà a cadere anche a ridosso della Toscana. Andiamo quindi a vedere cosa accadrà durante la giornata odierna.

Meteo, altra perturbazione in atto: piogge e maltempo sulla penisola

Durante questo venerdì, la porta atlantica sarà spalancata direttamente sull’Italia, portando così nel paese nuove correnti fredde. Tutto ciò infatti porterà, ancora volta ad un meteo influenzato da una perturbazione pronta a portare piogge e addirittura neve in collina. Ma non è ovunque così, infatti sulle regioni settentrionali avremo discreti miglioramenti. Andiamo quindi a vedere cosa succede nella giornata odierna, in attesa del weekend che si annuncia ricco di miglioramenti anche sulle regioni centrali e meridionali.

Sulle regioni al Nord Italia avremo un lieve peggioramento a partire da NordOvest dove il meteo sarà caratterizzato da nevicate e lievi piogge che colpiranno specialmente le cime alpine. Queste precipitazioni potrebbero raggiungere anche le colline settentrionali durante il pomeriggio. Le temperature saranno stabili o leggermente in calo, con temperature massime che oscilleranno tra i 4 e gli 8 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo cieli nuvolosi, con un meteo che inizialmente risulterà a asciutto. Con l’evolversi della giornata avremo però un peggioramento graduale che porterà a piogge sia sulle regioni tirreniche, come Toscana e Lazio, sia sulle regioni adriatiche come Abruzzo, Marche e Molise. Lievi piogge in giornata, inoltre, continueranno a colpire anche la Sardegna. Le temperature saranno stazionarie, con massime tra gli 8 ed i 12 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione meteo abbastanza perturbata. Infatti qui saranno diverse le piogge che colpiranno il settore. Avremo una giornata bagnata sia sul fronte tirrenico, con precipitazioni sulla Campania, sia sul fronte ionico con piogge che colpiranno la Puglia e la Calabria. Infine avremo piogge marcate anche in Sicilia nel corso di tutta la giornata. Le temperature saranno in leggero calo, con massime tra gli 11 ed i 15 gradi.