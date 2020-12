Lutto nel mondo del wrestling e del cinema: è morto Tommy Lister che è stata una delle icone della Wwe degli anni ’80.

Lutto nel mondo del wrestling e del cinema. All’età di 62 anni è morto Tommy Lister, una delle icone della Wwe degli anni ’80 che ha sfidato più volte anche una leggenda come Hulk Hogan. Restano da chiarire le cause del decesso, ma sembra che pochi giorni fa lo stesso Lister avesse mostrato sintomi riconducibili al Covid-19. Lo stesso Tommy Lister è noto anche in ambiente cinematografico per aver preso parte a “No Holds Barred“, un action movie dove interpretava la parte del cattivo.

