Ilary Blasi scherza con Totti, ma lui non ci sta: “Ora basta” – VIDEO

Ilary Blasi scherza con Totti, ma lui non ci sta: ecco la Storia che sta spopolando proprio in questi minuti su Instagram. Una delle coppie più amate in Italia finisce di nuovo sotto i riflettori.

E’ una delle coppie più amate e simpatiche del nostro paese e quella composta da Francesco Totti e Ilary Blasi ormai non ha più bisogno di presentazioni. L’ex capitano della Roma e la splendida conduttrice televisiva sono finiti adesso sotto i riflettori per una Storia pubblicata proprio pochi minuti fa dalla 39enne romana sulla propria pagina Instagram. La Blasi, infatti, ha iniziato a scherzare con suo marito che, però, non sembrava dell’umore adatto. Ma procediamo con ordine.

Ilary Blasi scherza con Totti, ma la reazione è inaspettata: il Video

Nel Video in questione, si vede Ilary Blasi alle spalle di suo marito mentre prova a ironizzare sul suo abbigliamento: “Wow, come sei fashion or trashion?“. Totti, però, reagisce in maniera inaspettata e si rivolge così alla bellissima moglie: “Basta, Ilary“. L’ex fuoriclasse della Roma e della Nazionale italiana non sembra dell’umore adatto nel filmato come mostra l’espressione del suo viso leggermente contrariata. Ecco il Video con la Storia pubblicata pochissimi minuti fa da Ilary Blasi sulla propria pagina Instagram:

