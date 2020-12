Fedez sarà uno dei concorrenti al festival di Sanremo. Quella che all’inizio sembrava una semplice indiscrezione trova sempre più conferme.

Se inizialmente sembravano soltanto delle indiscrezioni su una possibile partecipazione del rapper milanese a uno degli eventi televisivi più seguiti di sempre, adesso sembra ormai arrivata la conferma. Fedez sarà uno dei concorrenti al prossimo festival di Sanremo. E da quanto si apprende, lo farà cantando al fianco di Francesca Michelin. I due avevano già collaborato insieme nel 2014 per la realizzazione del brano “Magnifico” che uscì anche come videoclip nel mese di Ottobre di quell’anno. Il marito di Chiara Ferragni calcherà dunque per la prima volta il palco dell’Ariston.

Leggi anche: Diletta Leotta in radio, ma alle sue spalle succede qualcosa – VIDEO

Festival di Sanremo, Amadeus punta ad altri due big

Ma non solo, altri rumours riportano che Amadeus avrebbe in mente altre due clamorose new entry che potrebbero assicurare al festival un vero e proprio boom di ascolti. Si tratta del cantautore Gio Evan e dello scrittore Luca Carboni, che su Instagram vanta oltre ottocentomila seguaci. Il Festival di Sanremo era stato inizialmente programmato per andare in onda tra il 2 e il 6 Marzo del 2021. E anche se diversi parlano di un possibile slittamento dello show dedicato alla musica italiano, al momento queste date paiono confermate.

Leggi anche: Ilary Blasi scherza con Totti, ma lui non ci sta: “Ora basta” – VIDEO

C’è da chiedersi se insieme a Fedez non farà una comparsata anche la moglie Chiara Ferragni, una delle imprenditrici e fashion blogger più famose e riconosciute a livello internazionale.