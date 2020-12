Emissioni, intesa tra i leader Ue: taglio del 55% entro il 2030

I leader dell’Unione Europea hanno trovato, dopo ore di discussioni, hanno trovato un accordo nel tema della riduzione delle emissioni

Dopo dialoghi durati ore ed ore, i leader Ue hanno trovato un’intesa sul testo riguardo la lotta al cambiamento climatico. Il presidente del consiglio europeo. Charles Michel, ha spiegato che entro il 2030 le emissioni verranno decurtate del 55% almeno.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ammesso che “il Consiglio europeo ha approvato la nostra ambiziosa proposta per un nuovo obiettivo climatico dell’Ue. Questo pone su un percorso chiaro verso la neutralità climatica nel 2050”.

Europe is the leader in the fight against climate change.

We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0

— Charles Michel (@eucopresident) December 11, 2020