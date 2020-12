Elodie si confessa e rivela un dettaglio che ha sorpreso i suoi numerosissimi followers. La cantante ha rivelato: “L’ho fatto fino alle 4 di notte”.

L’ex concorrente di Amici, esplosa grazie alla sua partecipazione al talent show condotto da Maria de Filippi, utilizza molto i social network e mantiene costantemente aggiornati i suoi fan.

L’account Instagram di Elodie ha un seguito da capogiro: ben 2 milioni di followers che interagiscono con la cantante e le chiedono curiosità sulla sua vita privata. Lei ama stare vicino ai suoi fan e spesso racconta dettagli di ciò che fa nell’arco della giornata o della nottata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)



Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elodie (@elodie)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Elodie, arriva la confessione: “L’ho fatto fino alle 4 di notte” – VIDEO

Le storie Instagram rappresentano il legame per antonomasia tra un vip e i suoi fan. Lo stesso è per Elodie che non riesce a fare a meno dei suoi followers che le dimostrano tantissimo affetto e ai quali, la stessa cantante, con una certa frequenza rivela curiosità sulla sua giornata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Lo stesso ha fatto poche ore fa. Elodie ha rivelato di aver quasi passato la notte in bianco, andando a letto alle quattro di notte, perché non è riuscita a staccarsi dal suo nuovo giochino. I suoi occhi stanchi sono stati la testimonianza della sua rivelazione.