Diletta Leotta studia sul divano: fan ipnotizzati da quel dettaglio – FOTO

Diletta Leotta si immortala in uno scatto un po’ differente, con aria da sapientona e su di un comodissimo divano: i fan notano altro

Le foto su Instagram della giornalista DAZN lasciano sempre senza parole i propri fan. Con oltre 7 milioni di followers, la platea che gode degli scatti è vasta ed apprezza sempre di buon grado i post pubblicati da Diletta Leotta.

Foto della sua professione, altre che lasciano aperta l’immaginazione dei suoi followers, la bellissima siciliana non si smentisce mai coi suoi scatti. Eppure, strano a pensarsi, non riesce ancora a trovare il vero amore.

Diletta Leotta studia per un nuovo lavoro: il dettaglio che non è fuggito ai fan

Una foto condivisa pochissimi minuti fa da Diletta Leotta la immortala intenta a studiare per un nuovo lavoro. Quale sarà? Che cosa riguarda? Sarà nuovamente impegnata al Festival di Sanremo? Nessuno spoiler da parte della bellissima giornalista che però non lascia nessun indugio. Sponsorizzando Febal Casa, catena di negozi di arredamento, Diletta Leotta non ha perso occasione di mettere in primo piano la sua bellezza.

Occhiali da vista che le danno quell’area di professionalità, una tuta grigia ed una canotta bianca fin troppo scollata e trasparente che manda in visibilio il suo profilo Instagram. 150mila mi piace e più di mille commenti in pochissimi minuti dopo la condivisione della foto.