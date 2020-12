Diletta Leotta in radio, ma alle sue spalle succede qualcosa – VIDEO

Diletta Leotta in radio, ma alle sue spalle succede qualcosa. La splendida showgirl è sempre impegnata sul lavoro ma non disdegna qualche chicca divertente per i suoi fan su Instagram

La bellissima Diletta Leotta è sempre più concentrata sul lavoro in questo periodo. Al di là dei problemi relativi al Covid, il suo impegno in Tv e Radio prosegue a gonfie vele. Il mondo del calcio sta continuando ad andare avanti, pur senza pubblico e la showgirl catanese è sempre presente sui campi per i pre e post partita su Dazn. A questo aggiunge anche le splendide interviste esclusive di “Linea Diletta” con i grandi campioni del presente e del passato. Ma al di là dello schermo, una delle grandi passioni della Leotta rimane la Radio. Ormai da tre anni è scoccata la scintilla con Radio 105, attraverso la trasmissione “105 Take Away“. Un programma che la vede alla conduzione dal lunedì al venerdì, dalle 12:00 alle 13:00, in compagnia di Daniele Battaglia.

Diletta Leotta in radio, il Video con il particolare effetto alle sue spalle

Proprio all’interno degli studi della radio, Diletta si diverte a realizzare dei video molto simpatici da postare su Instagram. Tra mazzi di fiori consegnati da colleghi o ammiratori, mise particolarmente provocanti e make up innovativi, c’è anche spazio per qualche siparietto divertente. Nell’ultima storia condivisa sul noto social, la Leotta si inquadra in primo piano con un particolare effetto di movimento alle sue spalle. Vengono inquadrati due grandi poster alle pareti che riportano i loghi della radio, quasi in tinta con la sua felpa griffata. La Leotta, con le cuffie da diretta indosso, mostra il suo habitat di lavoro e un trucco del viso come al solito impeccabile. Nessun capello fuori posto e la rotazione alle sue spalle non fa altro che illuminarle ancor di più la bellezza del viso. I fan non possono che apprezzare.