Covid, nuovo record in Germania: 29.875 contagi e 598 vittime

Nuovo record giornaliero riguardo l’incremento di casi da Covid-19 e di vittime in Germania: i dati del Robert Koch Institute

Secondo i dati rilasciati dal Robert Koch Institute, in Germania si è registrato un nuovo picco da record per ciò che riguarda l’aumento di positivi giornalieri che sono stati 29.875. Una crescita di oltre 6000 unità rispetto ad ieri, quando erano stati 23.679. Le vittime, fino ad ora record, sono state 598. A fronte di ciò, nel paese si valuta un lockdown rafforzato, in quanto quello “light” in vigore dal 2 novembre non si è mostrato sufficientemente in grado di contenere la pandemia.

Covid in Germania, la Merkel annuncia il lockdown

“So quanto sia dura e quanto amore ci sia quando si allestiscono stan di vin brulé. Sono dispiaciuta dal profondo del mio cuore, ma se il prezzo da pagare sono quasi 600 morti al giorno, per me è inaccettabile. Serve agire”. Così la cancelliera Angela Merkel annuncia alla nazione la volontà di rafforzare il lockdown leggero entrato in vigore lo scorso 2 novembre. “Dobbiamo fare in modo che questo non sia l’ultimo Natale – prosegue – che passiamo con i nostri nonni”.

Da 15 anni alla guida della Germania, più che in ogni altro caso, stavolta, visibilmente emozionata, ha voluto parlare al cuore dei tedeschi e rivolgere loro un appello: “La chiave del successo nella lotta alla pandemia è il comportamento responsabile di ognuno di noi e la disponibilità a partecipare insieme a questo sforzo. Sono sicuro che la grande parte della popolazione sia pronta a lottare”.

