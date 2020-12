Covid, anche in Germania torna il lockdown dopo Natale: l’annuncio da parte del Lang di Baden Wuerttemberg. Le nuove misure saranno in vigore almeno fino al 10 gennaio

I casi di infezioni da Covid stanno aumentando in questi giorni anche in Germania. Come avvenuto anche in Italia, la seconda ondata ha toccato il proprio picco nel mese di dicembre, costringendo il governo a prendere dei provvedimenti. In particolar modo il Lang meridionale del Baden-Württemberg ha deciso che applicherà un nuovo lockdown subito dopo Natale. A riportarlo in anteprima è stata l’agenzia di stampa tedesca Dpa.

Le misure includono un coprifuoco notturno totale e limiti rigorosi ai movimenti durante il giorno, con la possibilità di uscire di casa solo con “una buona ragione”, come andare a lavorare.

Tuttavia, vanno ancora stabiliti nello specifico quali possono essere i “buoni motivi” per girare. Si discute se limitare la spesa alle uniche necessità quotidiane, escludendo quindi tutti gli altri negozi ritenuti non essenziali.

I legislatori del Baden-Württemberg annunceranno integralmente le nuove misure oggi pomeriggio, dopo una sessione speciale di gabinetto.

Il premier di stato Winfried Kretschmann ha anche chiesto di estendere il lockdown dopo Natale a livello nazionale, almeno fino al 10 gennaio.

Il governo centrale di Berlino potrebbe discutere un eventuale blocco durante questo fine settimana, visto che l’approccio “morbido” di novembre non è riuscito ad interrompere la crescita dei casi.

Il bilancio delle vittime del Covid-19 in Germania è ancora in forte aumento, con un incremento di 440 unità nelle ultime 24 ore. Il totale è salito a 20.372. I contagi ieri sono stati 23.679, portando il numero complessivo a 1.242.203.