Anche i percettori del reddito di cittadinanza posso accedere al programma di cashback del governo: tutte le regole del caso

Lo scorso 8 dicembre, non senza problemi e polemiche per le defezioni dell’app IO riguardo la registrazione al programma, il governo ha fatto partire il cashback.

Quest’ultimo è partito in questo mese in via sperimentale, mentre da gennaio andrà a regime. Attualmente i registri contano già 3 milioni di italiani iscritti al programma. Il bonus prevede un rimborso del 10% sulle spese effettuate con strumenti di pagamento elettronici e presso negozi fisici. La “scoperta” delle ultime ore è che anche i percettori del reddito di cittadinanza possono partecipare al programma.

Cashback con il reddito di cittadinanza, le regole

I percettori del reddito basta registrino la propria carta all’interno dell’app IO. La postamat in questione è inclusa nell’elenco delle carte ammesse come metodo di pagamento per ottenere il rimborso sulle spese. Un ottimo vantaggio, insomma, per i beneficiari dell’Rdc in quanto la natura dello stesso obbliga a pagare con la carta annessa.

Ricordiamo che il rimborso verrà erogato attraverso il bonifico bancario direttamente sul conto corrente del titolare della carta. Detto questo, quindi, anche l’Iban va comunicato sull’app IO per ricevere il 10% sulle spese effettuate che, in questo mese, dovranno essere almeno 10.

