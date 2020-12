La Juventus continua a sondare il terreno per nuovi rinforzi da inserire in rosa. Dall’Inghilterra insistono su un super acquisto dei bianconeri.

Paul Pogba e la Juventus non si sono mai detti addio. Il centrocampista francese, che è esploso indossando la maglia bianconera è rimasto molto legato a questi colori. I suoi pensieri sono sempre rivolti alla Vecchia Signora e questo affetto è reciproco.

A Torino non hanno mai dimenticato le prestazioni importanti a centrocampo del francese e Fabio Paratici vorrebbe riportarlo a casa sua sacrificando due giocatori importanti della rosa bianconera.

Come ha rivelato il The Sun, il Manchester United non punterà più su Paul Pogba, anzi, per i Red Devils il francese è più un peso che un’arma in più e perciò la sua cessione è vicina.

Calciomercato Juventus, doppio sacrificio per arrivare al Top Player

Da quando Paul Pogba ha lasciato la Juventus nel 2016, non ha avuto la motivazione giusta per imporsi in Premier League. Alle prestazioni altalenanti si sono aggiunte le dichiarazioni del suo procuratore, Mino Raiola, che non sono affatto piaciute alla dirigenza dello United.

L’addio è vicino e per lasciarlo partire, secondo fonti inglesi, i Red Devils si accontenterebbero di una cifra pari a 55 milioni di euro. Somma non proibitiva per la Juventus che però ha deciso di inserire nella trattativa i cartellini di Ramsey e Demiral. La somma delle loro valutazioni fa giusto la somma chiesta dal Manchester per il classe 1993. Il ritorno del figliol prodigo è vicino.